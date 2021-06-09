Saksılarda özenle büyüttükleri çiçekleri sağlık çalışanlarına verdiler Osmaneli'de "Sağlıkçılara Nefes Ver" eTwinning projesi gerçekleştirildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Atatürk Ortaokul öğrencileri, tohumdan fidana kadar büyük bir özveri ile kendi tasarladıkları ve geri kazanım yöntemiyle oluşturdukları saksılarda büyüttükleri çiçekleri sağlık çalışanlarına sertifikalı olarak teslim ettiler.

Öğrenciler, "Sağlıkçılara Nefes Ver" eTwinning projesi kapsamında büyüttükleri çiçekleri sağlık çalışanlarına vermek için Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine gittiler. Proje Koordinatörü öğretmen Ayşe Özdamar'ın proje hakkında bilgi vermesiyle başlayan programda konuşan İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, “7 farklı illerden 10 okulun yer aldığı projenin amacı, öğrencilere doğa sevgisini kazandırmak ve öğrencilerde geri kazanım bilinci oluşturmaktır. Covid19 salgını sürecinde can siperane olarak yoğun bir şekilde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunmaktır” dedi. Bu projede emeği geçen Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş’e tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Konuşmanın ardından program, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına öğrencilerin takdim etmesiyle sona erdi.

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