Bozüyük’te bölgesel asfalt yenileme çalışmaları sürüyor

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Bilecik Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgesel asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Ekipler ihtiyaç duyulan noktalarda, gerekli zemin düzenlemeleri yaparak, ardından asfalt yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaların yaz mevsimi ile birlikte hız kazanırken, ilçe genelinde belirlenen noktalarda devam edecek.

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