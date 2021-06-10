Belediye Başkanı Selim Tuna, “Alt yapıya yatırım yapıyoruz”

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde belediye ekipleri tarafından beldenin bazı kesimlerinde yağmur suları için alt yapı çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Selim Tuna, beldenin her alanda kalkınması noktasında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Başkan Selim Tuna, “Beldemizin bazı kısımlarında yıllardır sorun olan yağmur sularının alt yapısı ile ilgili yatırımlarımıza başladık. Önümüzde süreçte yağmur sularımız beldemiz için sorun olmaktan çıkacak. Her geçen gün refah seviyesi daha da yükselen beldemizde hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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