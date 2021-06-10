Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde büyük bir başarı daha

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Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde öğrenim gören 2 öğrenci, bu yıl 52'inci düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasında dereceye girdiler.

52. TÜBİTAK 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finali'nde Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencisi Sena İpçioğlu'nun hazırladığı "Finansal Okuryazarlık" isimli projesi Türkiye 3'üncüsü oldu.

Öte yandan proje danışmanı okulun öğretmenlerinden Sevilay Çakır'ın yaptı.

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