Askerlere tarımsal alanda eğitim verilecek

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ı makamında ziyaret etti.

İkili, yapılan görüşmede, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce askerlere tarımsal üretimden, budama ve aşılama konularında, hayvansal üretimde ise arıcılık konularında eğitim verilmesi konularında fikir birliğine vardı. Bilecik'te tarımsal yapısı ve potansiyeli ve birlikte yürütülebilecek projeler hakkında görüş alış verişinin bulunulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yoldaş, ziyaretlerinden dolayı Albay Sandal'a kendilerine teşekkür etti.

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