Bozüyük'te çöp konteynerleri yıkanarak temizleniyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelindeki çöp konteynerleri yıkanarak temizleniyor.

Özellikle yaz mevsimi ile birlikte çöp konteynerleri çevresinde, kötü koku ve haşere oluşumunun önlenmesi için yapılan yıkama çalışmaları bu iş için özel tasarlanmış araçla, ilçe genelinde devam ederken; mıntıka temizlikleri, sokakların yıkanması gibi çalışmalar da rutin aralıklarla sürdürülüyor.

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