Kısıtlamalarda sokak ve caddeler boş kaldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında sadece pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla cumartesi akşam saat 22.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gölpazarı ilçesinde sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Polis ve jandarma ekipleri, ilçenin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürürken, yollarda az sayıda araç trafiği oluştu.

Öte yandan vatandaşlar evlerine yakın market ve fırından alışveriş yapıyor.

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