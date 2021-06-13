Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kadın voleybol takımı final gruplarına yükseldi

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kadın voleybol takımı, Bilecik Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımını 30 mağlup ederek final gruplarına yükselmeye hak kazandı.

Bilecik İstasyon Spor Salonundaki karşılaşma son derece çekişmeli geçerken, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kadın voleybol takımı rakibine set vermedi. Müsabakayı Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı izlerken, maç sonunda final gruplarına yükselen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kadın voleybol takımını tebrik ettiler. Mücadele sonunda hakem heyetine ve Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımına teşekkür eden; Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kadın voleybol takımını ve teknik ekibini de tebrik etti.

2. ligde mücadele edecek takımların belirleneceği final grupları maçları 20 Haziran'da oynanmaya başlayacak.

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