Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kırsal alanda yabani hayvanların saldırısına uğrayan kuzu sahibine teslim edildi.



Duyarlı bir vatandaş tarafından kırsal alanda bir kuzunun yabani hayvanlar tarafından kovalandığı ihbarını alan Bozüyük Belediyene bağlı veterinerlik hizmetleri birimi kısa sürede ihbar edilen adrese giderek, kuzuyu teslim aldı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından kuzuda bir yaraya rastlanmazken, kuzunun sağlıklı olduğu belirtildi. Daha sonra kuzunun sahibine ulaşan belediye ekipleri tutulan tutanağın ardından kuzuyu sahibine teslim etti. Saldırıya uğrayan kuzunun sahibi belediye ekiplerine ve ihbarı gerçekleştiren vatandaşa teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.