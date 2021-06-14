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Türk Kızılay'ın 153’üncü kuruluş yıldönümü Bilecik’te düzenlenen bir takım etkinliklerle kutlandı.

11 Haziran 1868 yılında Dr. Marko Paşa, Dr. Abdullah Bey, Dr. Kırımlı Aziz Bey, Serdarı Ekrem Ömer Paşa tarafından, Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulan Türk Kızılay’ın 153’üncü kuruluş yıldönümü Bilecik’te etkinliklerle kutlandı. Türk Kızılay Bilecik Şubesi önünde çadır kurarak Bilecik'te icra ettikleri faaliyetlerden oluşan resim sergisi açılırken, aynı gün kan bağış aracı da şube önünde kan bağışı topladı. Verilen kan bağışı sonrası madalya hakkı kazanan vatandaşlara madalyaları takdim edildi. Kan bağışı için sıra bekleyen vatandaşlar ise vakitlerini resim sergisini gezerek değerlendirdi.

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