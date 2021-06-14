BUKSEM üyeleri Bozüyük’ün tarihi yerlerini gezdi

Bursa Uludağ Kültür Sanat Eğitim Merkezi Derneği (BUKSEM) Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi ile Metristepe Zafer Anıtı'nı ziyaret etti.

40 kişilik bir grupla Bozüyük’e gelen BUKSEM üyeleri ilk olarak Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi gezdi. Müzede sergilenen eserleri tek tek inceleyen dernek üyeleri ilçenin tarihi geçmişi ve kültürü hakkında bilgi edindiler. Müze ziyaretinin sonunda Dernek Başkanı Gülçin Terece, Başkan Yardımcısı Reşat Çimsöken ve dernek üyelerine ziyaretin anısına Bozüyük Belediyesi tarafından Nutuk ve Türk Bayrağı hediye edildi, müze önünde toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Ardından yakın tarihimizde çok önemli bir yeri olan ve Türk İstiklal savaşının en çetin mücadelelerinin geçtiği, dönüm noktalarından biri olan İnönü Savaşları'nın kazanıldığı Metristepe'de Zafer Anıtı'nı ziyaret eden dernek üyeleri, şehitler ruhları için dua ettiler. Misafirperverlikleri nedeni ile Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve kendilerine nezaret eden belediye görevlilerine teşekkür eden Dernek Başkanı Terece, Başkan Yardımcısı Çimsöken ve dernek üyeleri Metristepe ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldılar.

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