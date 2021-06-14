Jandarmanın 182'inci kuruluş yıldönümü törenle kutlandı

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Bilecik'te Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıldönümü sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlam ve önemine değindiği kutlama mesajının okunmasının ardından tören son buldu. Ardından Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve beraberindekiler Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

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