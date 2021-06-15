Elektrik trafosundan çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te ormanlık bir alanda baz istasyonun elektrik ihtiyacını karşılayan trafodan çıkan alevler yangına sebep oldu.

Alınana bilgilere göre, Bilecik Belediyene bağlı İtfaiye Müdürlüğü, İstanbul Eskişehir çevreyolu Tüneller mevkiindeki ormanlık alanda bir yangın ihbarı aldı. Hemen olay yerine hareket eden ekipleri yangının büyümeden söndürdü. Yangının, baz istasyonun elektrik ihtiyacını karşılayan trafodan çıktığı iddia edilirken, kesin neden itfaiye ekiplerince araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.