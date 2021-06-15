Bilecik İl Müftülüğüne bağlı 46 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde faaliyet gösteren 46 yaş grubu Kur'an kurslarında karne heyecanı yaşandı. Bu kapsamda, Bilecik İl Müftülüğüne bağlı 46 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Genellikle çevirim içi yöntemle kısmen de yüzyüze yapılan eğitimlerin devam ettiği programlarda her yıl binlerce çocuğun Kur'anı Kerim okumayı öğreniyor. Paylaşma, saygı, sevgi ve hoşgörü gibi güzel hasletler kazandığı 46 yaş grubu Kur’an kursunda düzenlenen törene Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kur'an Kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilere karneleri yanında bir çok hediyelerin verildiği tören çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.
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