Bilecik'te konut satışı azaldı

İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te 2021 mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 oranında azaldı.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2021 Mayıs ayında, 2020 mayıs ayına göre yüzde 22,4 oranında azalarak 128 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2021 mayıs ayında konutların 49 adedi ilk defa (ilk el satış), 79 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 128 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,3 oranında azalarak 31 adet, diğer satışlar ise yüzde 14,1 oranında artarak 97 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 31 konutun 11 adedi ilk satış, 20 adedi ise ikinci el satış oldu.
Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları 2021 mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 azalarak 59 bin 166 oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.