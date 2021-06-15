Bozüyük Belediyesi satın almak yerine kendi üretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozüyük Belediyesi satın almak yerine kendi üretiyor

İHA

Bozüyük Belediyesi satın almak yerine kendi üretiyor

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin daha modern bir görünüm kazanması amacıyla üretilen dekoratif saksıları, parklar ve yeşil alanlara yerleştiriyor.
Tamamı belediye ekiplerince üretilen saksıların ilk aşaması metal profillerin belirlenen forma getirilmesi ile başlıyor. Tasarlanan şekle getirilen metal profiller, kaynak ve taşlama işlemlerinin ardından boyanıyor. Çiçeklerin yerleştirildiği saksılar ise cam elyafı ve polyester kimyasallar ile kalıplara dökülerek üretiliyor. Baştan sona tüm aşamaları belediye imkânlarıyla üretilen ve dekoratif saksılar, piyasanın çok daha altında bir maliyetle ilçemize kazandırılıyor. Üretimi ve montajı belediye bünyesinde yapılan dekoratif saksılar belediye bütçesine de katkı sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye ait 84 muhtelif iş yerleri ihale ile kiraya verilecek
YEREL HABERLER Belediye ait 84 muhtelif iş yerleri ihale ile kiraya ...
Göker, Osmanlı dönemindeki saray bahçelerini anlatacak
YEREL HABERLER Göker, Osmanlı dönemindeki saray bahçelerini ...
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski il başkanı Ünal'ın cenazesine katıldı
YEREL HABERLER DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski il başkanı ...
Bilecik'te konut satışı azaldı
YEREL HABERLER Bilecik'te konut satışı azaldı
Bilecik'te son günlerde motosiklet kazaları arttı Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te son günlerde motosiklet kazaları ...
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden önemli ziyaret
YEREL HABERLER İstanbul Büyükşehir Belediyesinden önemli ziyaret
Verilen kurslar sayesinde büyük başarı elde ettiler
YEREL HABERLER Verilen kurslar sayesinde büyük başarı elde ettiler
Minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan'dan Bilecik ziyareti
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdür ...
Elektrik trafosundan çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Elektrik trafosundan çıkan yangın kısa sürede ...
Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı höyüklerinin kazı çalışmasına katılacaklar Doç. Dr. Mustafa Erkan Fidan: "Önemli tarihsel bulgulara ulaşmayı amaçlıyoruz”
YEREL HABERLER Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı höyüklerinin kazı ...
UMKE tatbikat kampı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER UMKE tatbikat kampı gerçekleştirildi
(ÖZEL) Tek fidan köyün geçim kaynağı oldu 91 yıl önce asker arkadaşının hediye ettiği Trabzon hurması fidanı Başköy'deki 70 haneyi şimdi ihya ediyor Geçen yıl 500 ton Trabzon hurması üretip bir bölümü yaş, bir bölümü kurutarak sattılar Merhum İsa Dönerkaya'nın aşılayarak yıllar içinde çoğalttığı hurmalar yüzlerce kişinin gelir kapısı oldu İsa dedenin anısını yaşatmak, unutturmamak için hurma fileleri olan bir bahçe düzenlediler, hayatını anlatan bir de tabela astılar Baştacı Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Selcan Kapukaya; "İsa dedemizin getirdiği bir fidan şuan bizlere gelir kapısı oldu, O'nu unutturmamak istiyoruz" İsa Dönerkaya’nın merhum en büyük torunun eşi Aynur Diyar; "Bütün köy, yaşlılarımız İsa dedeye hep dua ediyor"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tek fidan köyün geçim kaynağı oldu 91 yıl önce ...
Belediye işletmeleri yeniden faaliyete geçiyor
YEREL HABERLER Belediye işletmeleri yeniden faaliyete geçiyor
Bilecik’te yağmurun ardından yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Bilecik’te yağmurun ardından yoğun sis etkili oldu
Bozüyüklü atletler Balkan Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bozüyüklü atletler Balkan Şampiyonu oldu
Uyuşturucu ticaretinde şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem Bonzai maddesini 52 adet peçeteye emdirerek, dikkat çekmemeye çalıştılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinde şeytanın bile aklına ...
Jandarmanın 182'inci kuruluş yıldönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Jandarmanın 182'inci kuruluş yıldönümü törenle ...
Bayırköyspor iyi oynadığı maçı kaybetti BAL 2'inci bölge 5'inci grup ilk hafta müsabakası Bayırköyspor:0 Anadolu Üniversitesi:1
YEREL HABERLER Bayırköyspor iyi oynadığı maçı kaybetti BAL 2'inci ...
Jandarma ilköğretim okulu öğrencilerine kapılarını açtı
YEREL HABERLER Jandarma ilköğretim okulu öğrencilerine kapılarını ...
Hastanede araç park yeri sorunu
YEREL HABERLER Hastanede araç park yeri sorunu
DP'nin eski il başkanı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER DP'nin eski il başkanı hayatını kaybetti
BUKSEM üyeleri Bozüyük’ün tarihi yerlerini gezdi
YEREL HABERLER BUKSEM üyeleri Bozüyük’ün tarihi yerlerini gezdi
Türk Kızılay'ın 153’üncü kuruluş yıldönümü Bilecik’te etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Türk Kızılay'ın 153’üncü kuruluş yıldönümü Bilecik’te ...