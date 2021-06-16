Kıyma ve kuşbaşıya yüzde 13,5 zam yapıldı

Bilecik'teki kasaplar kıyma ve kuşbaşıya yüzde 13,5 zam yaptı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinde hizmet veren kasaplar kıyma ve kuşbaşıya yüzde 13,5 zam yaptı. Buna göre, kıymanın kilosu 68 TL'ye kuşbaşının fiyatı 75 TL'ye çıktı. Vatandaşlar yapılan bu zammı normal karşılarken, her yaz bu tarz tavuk ve et fiyatlarına zam yapıldığı söylediler.

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