Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin'den Şeyh Edebali Türbesine ziyaret

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Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Şeyh Edebali Türbesini ziyaret ederek dua etti.

Şahin, Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazinin kayınpederi, devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti. Ardından Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezen Şahin , alan sorumlulardan bilgi aldı. Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin'e, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir eşlik etti.

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