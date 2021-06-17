Rektör Beydemir'den Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ziyaret etti.

Rektör Beydemir, Türk Jandarma Teşkilatı’nın 182'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Bilecik İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Muzaffer Sandal’ı ziyaret etti. Ziyarette Rektör Beydemir, “Jandarma teşkilatımız dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da ülkemizin güvenliğinin, milletimizin huzurunun teminatı olacaktır. Vatanımız için hayatını hiçe sayan kahraman jandarmamızın 182'inci yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi de bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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