Kontrolden çıkan tır istinat duvara çarparak durabildi; kazada 1 kişi yaralandı

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Bilecik'te seyir halinde kontrolden tır, yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada tırın dorsesi devrilirken, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyükİnegöl karayolunda seyir halinde bulunan 34 CIS 749 plakalı tır sürücüsü Cengiz Y., Mezitler mevkiine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada tırın dorsesi devrilirken, araç içinde yolcu olarak bulunan Cihan Ö. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Bozüyükİnegöl karayolunda kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde verildi.

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