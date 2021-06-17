Türkiye 3’üncüsü öğrenciyi makamında ağırladı

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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Lise Öğrencileri Araştırma" projesi yarışmasında Türkiye 3’üncüsü olan Sena İpçioğlu'nu makamında ağırladı.

İl Müdürü Alyol, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 52'incisi düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma" projesi yarışmasında Türkiye 3’üncüsü olan Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencisi Sena İpçioğlu'nu makamında ağırladı. Öğrenci ve okul yönetimini tebrik eden İl Müdürü Akyol, "Okulumuzun 11'inci sınıf öğrencilerinden Sena İpçioğlu, öğretmeni Sevilay Çakır'ın danışmanlığında sosyoloji alanı finansal okuryazarlık tematik alanında hazırlanan 'Pandemi döneminde lise öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi' başlıklı proje hazırladı. Öğrencimiz, düzenlenen yarışmada 'Bölge sosyoloji' alanı birincisi seçildikten sonra Türkiye 3’üncüsü olmaya hak kazandı. Arge Birimini, Okul Müdürü Fadıl Ağdağ'ı, proje danışman öğretmeni Sevilay Çakır'ı ve öğrenimiz Sena İpçioğlu'nu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

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