Osmaneli'ndeki parklar meyve bahçesine dönecek Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; "Hurma, incir,erik, ceviz, badem, asma üzümü, muşmula, yeni dünya, erik gibi meyveleri parklarımıza dikiyoruz" "Halkımızın rahatça yiyebileceği meyvelerimiz parklarımızda yerini alıyor"

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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçedeki parklara hurma, incir,erik, ceviz, badem, asma üzümü, muşmula, yeni dünya, erik gibi meyve fideleri dikeceklerini söyledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçen yıl parklara dikilen ceviz fidanları bu yıl ilk mahsulünü verirken, belediye ilçedeki parklara hurma, incir, erik, badem, asma üzümü, muşmula, yeni dünya, erik gibi meyve fideleri dikeceklerini belirtti. Osmaneli'ndeki parklara mevcut ağaçlandırmanın yanı sıra meyve ağaçları dikimine ağırlık verdiklerini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İlçemizde sayı az olan olan dut ağaçlarını tekrar parklarımıza dikerek, yeniden canlanmasına oluyoruz. Kırmızı ve beyaz üzüm veren dutlar parklarımızda yerini alıyor. Hurma, incir, erik, ceviz, badem, asma üzümü, muşmula, yeni dünya erik gibi meyveleri parklarımıza dikiyoruz. Halkımızın rahatça yiyebileceği meyvelerimiz parklarımızda yerini alıyor" dedi.

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