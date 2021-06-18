Tarım ve Orman Bakanlığı heyetinin Bilecik ziyareti Bilecik’in tarımsal yapısı ve potansiyeli ile yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Özgür Akif Tel ile Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyarette bulundular.
Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Özgür Akif Tel ile Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'dan kurum hakkında bilgi aldılar. Bir brifing alan Bakanlık heyeti, yürütmekte olan projeleri ele aldılar. İl Müdürü Yoldaş, Bilecik’in tarımsal yapısı ve potansiyeli ile yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişi yapan heyete, sağlanan desteklerden dolayı teşekkür etti. Strateji Geliştirme Başkanı Özgür Akif Tel ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Müdürü Necmettin Yoldaş' a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.
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