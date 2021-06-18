AK Partili başkanlar Osmaneli'nde buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı koordinatörlüğünde tüm ilde görevli ilçe başkanları ile kadın kolları başkanları Osmaneli'nde bir araya geldi.,

Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus İçmeler Tesislerinde AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanımız Mustafa Yaman, tüm parti yöneticileri ile bir araya geldi. Kahvaltı sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktaran İl Başkanı Yıldırım, ilçe ve kadın kolları başkanlarından ilçeleri hakkında bilgi aldı. 2023 yılında yapılması planlanan seçimler için Bilecik olarak canla başla çalışacaklarını aktaran İl Başkanı Yıldırım, tüm katılımcılara teşekkür etti.

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