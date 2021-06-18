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Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Etkili Hutbe' ve 'Ezanı Güzel Okuma' yarışmasının Bilecik finali yapıldı.

Yarışma, Bilecik İl Müftülüğü tarafından Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhan Gazi Camiinde düzenlendi. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığında, üyeliklerini Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Pazaryeri İlçe Müftüsü Şenol Şahin, İl Vaizi Erhan Yılmaz’ın yaptığı jürinin değerlendirmeleri sonucunda, etkili hutbe sunumu dalında Bilecik merkez Şerifpaşa İmam Hatibi Muhammed Kaya, ezanı güzel okuma dalında Bilecik merkez Uluçınar Cami Müezzin Kayyımı Harun Çalışkan birinci oldu. Yarışma sonunda İl Müftüsü Ali Erhun, jüri üyelerini, katılımcıları ve dereceye girenleri tebrik etti.

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