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Bilecik'te tarım sektörünün sorunları ele alındı Ziraat Odası başkanlarıyla bir araya gelen İl Müdürü Yoldaş, "Bu yılda farklı çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz”

İHA

Bilecik'te tarım sektörünün sorunları ele alındı Ziraat Odası başkanlarıyla bir araya gelen İl Müdürü Yoldaş, "Bu yılda farklı çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz”

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Ziraat Odası başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Tarım şehri olan ilimizde bu yılda farklı çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere hep birlikte ulaşabilmemiz için kapımız tüm paydaşlarımıza daima açık" dedi.
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, müdürlükleri toplantı salonunda İl Müdürü Yardımcısı Mustafa Demirbaş ve Erkal Gedikli, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mikail Babur, Bilecik ve ilçelerindeki Ziyaret Odası başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İl Müdürü Yoldaş, "İlimizdeki ziraat odaları başkanları ile tarım sektörüne ilişkin meseleleri ele aldık. Bugün burada aynı masa etrafında toplanabilmek, ilimizin tarım sektörü adına çok anlamlı ve değerli. Tarım ürünlerinin pazarlanmasında yaşadığımız sorunlar başta olmak üzere, her konuda birlikte hareket edebildiğimiz takdirde tüm sorunlarımızı kolayca çözüme kavuşturabiliriz. Tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de girdilerimizi azaltmak, verimi ve karlılığımızı arttırmak, çevreyi korumak, uluslararası rekabette maliyetleri düşürerek pazar kaybetmemek adına, akıllı tarım uygulamalarını kullanmak son derece önemlidir. Ziraat odalarımızla daha yakın iş birliği içerisinde olmak istiyoruz. Tarım şehri olan ilimizde bu yılda farklı çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere hep birlikte ulaşabilmemiz için kapımız tüm paydaşlarımıza daima açık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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