Osmaneli'nde anaokulu öğrencilerine saksıda çilek fidesi dağıtıldı

Bilecik’te sürdürülen "3 Bin Minik Ele, 3 Bin Çilek Fidesi" projesi kapsamında Osmaneli ilçesindeki anaokulu öğrencilerine 150 adet saksıda çilek fidesi dağıtıldı.

Anaokulunda düzenlenen törende, Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Yunus Cengiz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serkan Diker, Okul Müdürü Ercan Arslan 150 adet saksıda çileği, anaokulu öğrencilerine dağıttı.

Kaymakam Yüksel Ünal, projenin çocukların küçük yaşta sorumluluk sahibi olması ve onlara özgüven kazandırması çocukların bir meyvenin nasıl yetiştiğini görmesi ve bilmesi açısından çok güzel olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

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