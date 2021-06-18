Tomruk yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

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Bilecik'te tomruk yüklü olan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza; Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi ile Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Darıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, TavşanlıBozüyük karayolu üzerinde seyir halinde olan Hakan Ö. (30) idaresindeki 14 AAZ 029 tır, Darıdere köyü civarlarında freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Devrilen aracın dorsesindeki tomruklar yola saçılırken, sürücü Hakan Ö. yaralandı.

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