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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Babalar Günü mesajı

İHA

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Babalar Günü mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ‘Babalar Günü’ dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Bakkalcıoğlu, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Babalık, yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren babalarımız sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden öğreticilerimizdir. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen babalarımız, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Bizleri hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve güveni daima aranan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir.
Bu duygularla başta, büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, hayatı boyunca maddimanevi bütün imkânlarını ailesi için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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