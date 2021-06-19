AK Parti'den çöp isyanı

Bilecik kent merkezindeki çöp toplama hizmetlerini sürdüren Bilecik Belediyeler Birliği ile Bilecik Belediyesi arasında ödeme konusunda yaşanan sıkıntı ve şehirde 2 gündür çöplerin toplanmamasına AK Parti'den de tepki geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ağzına kadar dolu çöp konteynırlarının fotoğraflarını paylaşarak, "İşte güzel belediyecilik. Kuruluşun şehri bunu hakketmiyor. Bilecik halkı bunu hak etmiyor. Bir sorun varsa gelin beraber çözelim ama her şey eskisi gibi oluyor. Yazıktır bu çöpü bu şekilde toplayan işçiye, yazıktır bu araçlara, yazıktır çocuklarımıza, çevremize" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyeler Birliği, ilimizin önde gelen büyükleri ve yüklenici şirket sahibinin hassasiyetiyle halkımıza hizmetin azami önemli olduğu düşünülerek çöp toplama hizmetine bugün 13:00 itibariyle devam edilmesi kararı alınmıştır "dedi.

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