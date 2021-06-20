Bilecik Teke Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği üyeleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol'u makamında ziyaret etti.
2020 yılında kurulan ve 57 üyeden oluşan Bilecik Teke Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği üyeleri, kırsal turizme yönelik faaliyetlerinin artırılması ve Burdur, Isparta, Denizli, Antalya ve Muğla yöresinin ürünlerinin tanıtılması, yetiştiriciliğinin benimsetilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda bir takım ziyaretler yapan dernek üyeleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol'u makamında ziyaret etti. Dernek ve çalışmaları hakkında bilgi alan Akyol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadın üreticilere çalışmalarında başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.