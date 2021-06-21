Bozüyük'te köy yollarını açma seferberliği Yoğun yağmur ve dolu yağışı, sel baskını ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi Bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı bazı köylerde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle oluşan sel taşkınları ve toprak kaymaları sonucunda köy yolları ulaşıma kapandı. Dodurga Belediyesi ekipleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yollar gece geç saatlerde ulaşıma yeniden açıldı.

Edinilen bilgiye göre Pazar günü akşam saatlerinde başlayan yoğun yağmur ve dolu yağışı Göynücek, Düzağaç, Dombayçayır ve Revnak, Aşağıarmutlu köy yollarında sel taşkınıyla birlikte toprak kaymasını da beraberinde getirdi. Özellikle Göynücek, Düzağaç ve Dombayçayırı bağlantı yolu mevkiinde daha fazla etkili olan yağışlar nedeniyle tonlarca kaya ve toprak parçaları yolu ulaşıma kapattı. Köy muhtarlarının ihbarı üzerine İl Genel Meclis üyeleri olay yerine giderek incelemelerde bulundular. Kaymakam Hasan Yaman’ın talimatlarıyla İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler ve Dodurga Belediyesine bağlı ekipler Göynücek, Düzağaç ve Dombayçayırı bağlantı yolunu açmak için seferber oldu. Gece geç saatlere kadar süren çalışmalar sonucunda bağlantı yolu saatler sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Köylüler uzun yıllardan bu yana böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirtirken tam anlamıyla bir afet yaşadıklarını ifade ettiler. Durumun yetkililere haber verilmesiyle kısa sürede olaya müdahale edildiği ve yollarının güç de olsa ulaşıma açıldığını belirten köylüler, Kaymakam Hasan Yaman, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ve AK Parti İl Genel Meclis üyelerine teşekkür ettiler.

Diğer taraftan yine yoğun yağış nedeniyle sel baskını yaşanan Revnak ve Aşağıarmutlu köy yolları da gerekli çalışmalar yapılarak ulaşıma açıldı.

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