(ÖZEL) Gölpazarı kirazında kalite üreticinin yüzünü güldürdü İlçenin geçim kaynağı olan 'Napolyon' cinsi kiraz, yurt içinin yanı sıra 5 ülkeye ihraç ediliyor

Verimli topraklarıyla dikkati çeken Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Napolyon' cinsi kirazın hasadına başlanırken, bu yıl ki kalite üreticinin yüzünü güldürdü. İlçenin geçim kaynağı olan kiraz, yurt içinin yanı sıra 5 ülkeye ihraç ediliyor.

Göç yolları üzerinde bulunan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan 550 metre rakımlı 9 bin 500 nüfuslu ilçede üreticiler bugünlerde yurtdışına ihracatını yaptıkları 'Napolyon' cinsi kirazları toplama telaşı yaşıyor. Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri bahçelerde dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırırken, ilçede kiraz üretiminin 40 yıllık geçmişe sahip. Bu yıl 500600 ton hasat bekleyen kiraz üretici, yurt içinin yanı sıra 5 ülkeye ihraç ediliyor.

Öte yandan ilk hasadı yapılan 'Napolyon' cinsi kirazın toptan kilosu iriliğine ufaklığına göre 45 ve 6 liradan alıcı buluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.