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İl Müftüleri bir araya geldi

İHA

İl Müftüleri bir araya geldi

Yalova Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, Bilecik İl Müftü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti.
Bir takım ziyaretler için Bilecik'e gelen Yalova Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, Bilecik İl Müftülüğünü de ziyaret etti. Bilecik İl Müftü Ali Erhun ve müftü yardımcıların karşıladığı Çıkrık, kentte hayran kaldığı söyledi. Osmanlı Devletine kuruluş başkentliği yapmış kente gelmenin mutluluğu yaşadığı ifade eden Çıkrık, Erhun'da misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Gerçekleşen ziyarette Müftü Çıkrık’la bir süre sohbet eden Müftü Ali Erhun, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

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