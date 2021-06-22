Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı, Seramiksan Spor maçı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı il birinciliğin ardından 2. Lig Bayanlar Voleybol Lig'ine yükselmek için final müsabakalarına yükselmişti. Final grubundaki ilk maçında Balıkesir Havran Fatih Spor ile karşılaşan, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı 2125, 2225 ve 2225'lik setlerle iyi oynadığı maçı kaybetti. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı grupta ikinci maçını Manisa Temsilcisi Seramiksan Spor ile oynayacak. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı tüm hazırlıklarını tamamlarken, maç saatini bekleyeme başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.