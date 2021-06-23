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(ÖZEL) Otobüs yerine bisikletleriyle tura çıktılar Aksaray Üniversitesi öğrencileri 500 kilometrelik pedalın ardından Bilecik’te mola verdi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Mehmet Yaman; "Yolculuğumuza pandemiden dolayı otobüs yerine bisikletle çıkmayı daha uygun ve sağlıklı gördük"

İHA

(ÖZEL) Otobüs yerine bisikletleriyle tura çıktılar Aksaray Üniversitesi öğrencileri 500 kilometrelik pedalın ardından Bilecik’te mola verdi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Mehmet Yaman; "Yolculuğumuza pandemiden dolayı otobüs yerine bisikletle çıkmayı daha uygun ve sağlıklı gördük"

Korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle otobüs yerine bisikletleriyle tura çıkan Aksaray Üniversitesi öğrencileri, 500 kilometrelik pedalın ardından Bilecik’te mola verdi.
Geçtiğimiz hafta Aksaray'dan yola çıkan Mehmet Yaman ve Mehmet Erkek adlı iki kafadar, yazın gelmesiyle birlikte tarihi şehirleri gezmek için tura çıkmaya karar verdi. İkili salgını nedeniyle otobüs yerine bisiklet tercih ederken, 500 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından Bilecik'e vardılar. Bilecik'te, Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz tarafından karşılanan bisikletliler, programları kapsamında Söğüt ve Bilecik’teki tarihi yerleri gezerek, bilgi aldılar. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini de ziyaret eden öğrencilere, Müze Rehberi Muhlis Aydemir, Bilecik ve ilçeleri hakkında bilgiler verdi.
Öğrenciler Bilecik’in tarihi ve doğal zenginliklerine hayran kaldı
Bilecik’te çok iyi karşılandıklarını belirten Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Mehmet Yaman, şehir turu yapmak istediklerini ve bunu otobüs yerine bisiklet ile yapma kararı aldıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Turumuz kapsamında Bilecik’in Söğüt ilçesine geldik ve buradaki tarihi yerleri ziyaret ettik. Daha sonra Bilecik’e geldik. Bilecik’in doğal güzellikleri ve tarihi bizleri çok etkiledi. Buradan da sırasıyla Bursa, İstanbul, Çanakkale ve İzmir gibi illeri gezmek istiyoruz. Yolculuğumuza pandemiden dolayı otobüs yerine bisikletle çıkmayı daha uygun ve sağlıklı gördük. Böylece gezdiğimiz şehirleri daha yakından görme fırsatı bulduk. Bilecik’te de çok iyi karşılandık. Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz’a ve belediyemiz yetkililerine konukseverliği dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz."
Tarihi Saat Kulesi, Bilecik Belediye Binası, Şeyh Edebali Türbesi ve Yaşayan Şehir Müzesini gezen öğrenciler, yolculuklarına devam etmek üzere Bilecik’ten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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