Başsavcı Çepni, ilçeye veda ediyor

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararnamesine göre görev yeri değişen Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni ilçeden ayrılıyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında veda ziyareti gerçekleştirdi. Başsavcı Çepni ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, kendileri ile çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bozüyük’e yapmış olduğu hizmetler nedeni ile teşekkür etti, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Çorum'un Sungurlu ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak tayini çıktı.

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