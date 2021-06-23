Gündüz Bakımevi 400 öğrenciye hizmet verecek Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; "Tesislerimiz çalışan kadınlarınız için iki vardiya hizmet verecek"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeye yapılacak Gündüz Bakımevi'nin 200 öğrenci kapasiteli olduğunu, çift vardiya sistemi uygulanacak tesiste 400 öğrenciye hizmet verileceğini söyledi.

Başkan Şahin, Gündüz Bakımevi'nin sabah 07:00'dan gece 24:00'a kadar hizmet vereceğini söyledi. Artan talep ve sanayi alanında yeni yatırımların ilçeye yeni proje geliştirilmek zorunlu kılındığı anlatan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi halkımızın tüm ihtiyaçlarına duyarlı. Özellikle çalışan kadınlarımız için çok talep gören çocuk kulübümüz 50 öğrenci ile Gündüz Bakımevi olarak hizmet veriyor. Artan talep ve sanayimizde yeni yatırımlar yeni proje geliştirmemizi zorunlu kıldı. Eğitim kalitesi çok yüksek ve çocuklarımızın gelişimine büyük destek olacak 200 öğrenci kapasiteli çift vardiyada 400 öğrenciye hizmet verecek çocuk kulübümüz Gündüz Bakımevi projemiz devam ediyor. Eylülekim aylarında tamamlanacak yatırımımız tamamlandığında örnek bir projeyi daha gerçekleştirmiş olacağız. Sabah 07:00'dan gece 24:00'a kadar hizmet verecek Gündüz Bakım Evimize yoğun ilgi var. Çocuklar için tarım alanları, hayvan türleri, oyun ve spor alanları da yer alacak tesislerimiz aynı zamanda çalışan kadınlarınız için iki vardiya hizmet verecek. Sonrası 24 saat hizmet verecek tesislerimiz hızla yükseliyor. Osmaneli halkının beklentilerinin üzerinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Çocuk kulübümüz yatırımı hızla ilerlerken, Yaşlı Bakım Evi projemizde yakında başlayacak. Kapalı yüzme havuzumuz bakanlıkça onaylandı. Yeni spor tesisleri için bakanlık onay verdikçe, yatırımları sürdürüyoruz. Osmaneli halkı için hız kesmeden hizmete devam ediyoruz” dedi.

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