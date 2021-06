Hızlı aşılanma vaka sayılarını düşürdü

Bilecik, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Korona virüs (Covid19) vaka sayısında her hafta olduğu gibi yine azaldı. Bunun sebebi hılzı aşılanmaya bağlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 1218 Haziran'da her 100 bin kişide görülen Korona virüs (Covid19) vaka sayılarını açıklarken, Bilecik'te son haftalarda görülen düşüş devam etti. Bilecik'te, 28 Mayıs4 Haziran tarihleri arasında illerin100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 96,99'lık oran açıklanırken, 511 Haziran'da her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını 66,3'e gerilemişti. Bu rakam bu hafta 52,12'e kadar düştü.

"Korona virüs aşı ile bitecek"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, il genelindeki aşılanma oranlarının güzel bir seviyede olduğunu belirterek, "Türkiye ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş devam edecek, aşı ile bağışıklık kazanacağız. Korona virüs aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı.

