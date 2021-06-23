Yeşilay yetenek yarışmasında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi

Bilecik'te Yeşilay 11. Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yetenek yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve katkı sağlayanlara başarı belgeleri verildi.

Yeşilay Bilecik Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Yeşilay 11. Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yetenek yarışmasında dereceye giren öğrencilere belge töreninde, başarı belgeleri verildi. Yeşilay Bilecik Şubesinin kısa sürede teşkilatlanmasını tamamlayarak, emin ellerde, doğru bir şekilde alan çalışmaları yaptığını ifade eden Vali Şentürk, şöyle konuştu:

''Bağımlılık konusunda alınması gereken önlemleri ve elde var olanların kıymetinin bilinmesini öğrencilerimiz şiir ve kompozisyonlarında çok güzel vurgulamışlar. Bizim temel arzumuz, erdemli, nitelikli, donanımlı, ülkesine ve insanlığa faydalı insan yetiştirmek. Yeni meziyetleri, yetenekleri ve birikimleri kazanırken bir şeyleri de kaybetmemiz lazım. Bizi eksiye götüren, kazançtan zarara sebebiyet verende bağımlılıklardır. Yeşilay, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak bakımından önemli bir gönüllü kuruluştur. Bağımlılık yapan unsurlara ilişkin bilinçlenmeyi en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Bize zarar olanları biz ortadan kaldıracağız. Önemli olan konuları tabana yaymamız gerekiyor. Hep birlikte sahiplenirsek atacağımız adımlar kalıcı hale gelir. Bağımlılıkla mücadelede bayrağı Yeşilay taşıyacak ama tek başına bırakmayacağız, hep beraber her noktasında yanında olacağız. Bizler de sorumluluktan pay alacağız.''

Vali Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri ile öğretmenlerin hazır bulunduğu törende, öğrenci ve katkı sağlayanlara belgelerini verdi.

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