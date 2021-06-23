Çocuk evlerinde kalan çocukların mutlu günü

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, valilik konutuna misafir oldu. Çocuklar konut bahçesindeki hayvanları severek, güzel bir gün geçirdi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocukları valilik konutunda misafir etti. Çocuklarla tek tek ilgilenen Münevver Şentürk, "Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak ve yaşama katılımlarını artırmak istiyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan kız çocuklarımız, Gençlik Spor İl Müdürlüğü yüzme havuzundan yararlanmak için gelmişler. Havuz sonrası bizde onları misafir edip birlikte vakit geçirmek istedik. Devletimizin koruması altında bulunan çocuklarımıza aile sıcaklığını yaşatmak bizlerin insanlık görevidir" dedi.

Şentürk'ün çocuklara çeşitli hediyeler verdiği ziyarette, Çocuk Evleri Kuruluş Müdürü Nurseven Çiçek de hazır bulundu.

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