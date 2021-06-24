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Mülkiyeti Bilecik Belediye Başkanlığına ait kent merkezinde bulunan 33 iş yerinin ihalesi gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ihale, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın başkanlığında yapıldı. İhale ile Bilecik merkez Aşağıköy Eskişehirİstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhaneler ile şehrin muhtelif bölgelerinde yer alan 33 iş yeri kiralandı.

Başkan Yardımcısı Özgür Algın, Bilecik Belediyesi sosyal medya organlarında canlı yayın ile gerçekleştirilen ihalede hakkında yaptığı değerlendirmede, ‘’Şeffaf belediyecilik anlayışımızla iş yerleri kiralama ihalelerimizi sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınladık. Gerçekleştirdiğimiz ihalelerin, iş yeri sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

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