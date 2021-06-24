Bozüyük Kent Konseyi 4'üncü Dönem Olağan Genel Kurulu yapıldı

Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, 4'üncü Dönem Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Genel kurula Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu ve STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu yaptı. Başkan Oydu, Kent Konseyi olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Verilen önergenin oylanmasıyla Divan Başkanlığı’na Derya Çevik, yazmanlıklara Osman Savaş ve Sevgi Gülcemal seçildi. Kent Konseyi Başkanlığı için Nurettin Oydu’nun dışında aday çıkmazken, seçim açık oylamayla yapıldı. Genel Kurul üyelerinin tamamının oyunu alan Nurettin Oydu güven tazeleyerek tekrar Bozüyük Kent Konseyi Başkanı seçildi. Yürütme Kurulu seçimi için 21 asil ve 7 yedek üyeden oluşan blok liste dışında başka aday olmayınca, genel kurul üyeleri tarafından açık oylamayla yapılması kabul edildi. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Başkan Oydu, oylamaya katılan üyelere teşekkür etti.

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