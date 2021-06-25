(ÖZEL) Bu kıyafetleri giyenlerin yürüyüşleri bile değişiyor Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edenler Alp kıyafetlerini giyip hatıra fotoğrafı çektiriyor 20 lira verip yarım saatliğine Alp oluyorlar İşletmeci Çetin İkiz, "Ziyaretçiler, manevi duyguları bu şekilde de yaşıyorlar"

Bilecik’in Söğüt ilçesindeki Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edenler, çıkışta kiraladıkları alp kıyafetlerini giyip, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Alp kıyafetlerini kiralayan işletmeci Çetin İkiz, "Kıyafetleri giyenlerin yürüyüşleri bile değişiyor" dedi.

Bilecik Valiliği, 2017 yılının Mayıs ayında Söğüt ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde, Osmanlı döneminde askerlerin deriden oluşan üniforması olan Alp kıyafeti giyen askerlerle 'Saygı Nöbeti' uygulaması başlattı. Tarihi dizi ve filmlerle birlikte son dönemde ziyaretçi akınına uğrayan türbede dua edenler, çıkışta, kapıda saygı nöbetindeki askerlerle hatıra fotoğraf çektiriyor. Korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle 15 aydır ziyaretçiye kapalı olan türbe kapalıları salgın tedbirleri kapsamında kapıları yeniden açarken, Hanlı Pazar'dan Çetin İkiz tarafından açılan ‘kiralık alp kıyafeti’ standı, yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, 20 liraya yarım saatliğine kiraladıkları kıyafetleri giyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.



"Manevi duyguları bu şekilde de yaşıyorlar"

Ziyaretçiler için kostümün yanı sıra silah olarak balta ve kılıcın bulunduğunu belirten İkiz, "Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyarete gelen çok oluyor. Tarihi dizi ve filmlerden sonra ziyaretçi sayısı daha da arttı. İlçeye gelenler türbeyi ziyaret edip dua okuyor. Biz türbenin hemen 200 metre altında yeni yapılan Hanlı Pazar'da Alp kıyafeti kiralıyoruz. Türbe girişinde Alp kıyafetiyle askerler saygı nöbeti tutuyor ve onları görünce merak edip bu kıyafetleri giyiyor. Manevi duyguları bu şekilde de yaşıyorlar. Aileleriyle birlikte gelenler için kadınlara yönelik kıyafetler de var. Genelde giydikten sonra herkes hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ertuğrul Gazi kıyafetinin yanı sıra filmlerde giyilen kıyafetlerin hepsi var" dedi.

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