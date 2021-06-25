Online Satranç Turnuvası gerçekleştirildi Gençlik ve Spor Bilecik İl Müdürü Yasin Özdemir, “Sportif faaliyetlere hasret kalmıştık”

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Online Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.

Korona virüs (Covit19) salgını sürecinde okul çağındaki çocukların zihinsel gelişimini desteklemek ve sosyalleşmeleri açısından Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan bir proje kapsamında Türkiye genelince 'Okul Sporları Online Satranç Turnuvası' gerçekleştirildi. Bilecik'te de minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde düzenlenen turnuvada dereceye giren sporcuların madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tarafından verildi. İl Müdürü Özdemir, derece giren sporculara başarıların devamını dileyerek, "Pandemi sürecinde çocuklarımıza ve sportif faaliyetlere hasret kalmıştık, müsabakalara katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum” diyerek madalyalarını takdim etti.

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