Aydınlatma direği ağaca dönüştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir evin bahçe duvarı dibinde bulunan sokak aydınlatma direğini saran sarmaşığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Kasımpaşa Mahallesi Çomalar Sokaktaki bir evin bahçesine dikilen sarmaşık, zamanla büyüyerek bahçe duvarı dibindeki aydınlatma direğini sardı. Yoldan geçen vatandaşlar, aydınlatma direğini çam ağacına benzeterek, direğe ayrı bir güzellik kattığı belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.