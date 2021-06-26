DÖGEP Haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) Haziran ayı toplantısı telekonferans sistemi ile gerçekleştirildi.
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında yapılan DÖGEP toplantısına İl Müftüsü Ali Erhun, Din Öğretimden Sorumlu Müdür Yardımcı Tahsin Yazır ve Bilecik il genelinde görev yapan tüm din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri katıldı. Toplantıda eğitimde ödüllendirme stratejileri, öğrenci tanıma, dezavantajlı öğrencilere yaklaşım, din öğretimde drama, etkinlikler konularında görüşüldü ve gelecek odaklı öneriler paylaşıldı.
Ayrıca toplantıda örnek olay incelemesi yapıldı.
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