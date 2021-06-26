Dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı Milli Eğitim Müdürü Akyol, “Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyal etkileşimlerine katkı sağlanmış oldu”

"1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" projesi kapsamında resim ve müzik alanında yapılan ayrışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen proje kapsamında Bilecik Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi rehberliğinde Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri güzel eserler çıkarıp resim ve müzik alanlarında yarıştılar. Projeye dahil olan okullardan 25 öğrencinin katıldığı yarışmada Güzel Sanatlar Lisesinden 7 öğretmen ve 6 öğrenci rehberlik yaptı.

Yapılan değerlendirmede resim ve müzik alanında Bilecik'te dereceye giren öğrenciler Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından belirlendi. Her iki alanda da dereceye giren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görüntülü konferans üzerinden 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan ödül törenine Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile birlikte katıldı. Ödül töreninin açılışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in konuşmalarıyla başladı. Öğrencilerimize ödülleri Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol tarafından verildi. Müzik ve resim alanı birincilerine dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncülere ise tablet verildi. Etkinliklere çevrim içi çalışmalarda rehberlik etmiş ve onların ürün veya eser ortaya çıkartmalarını sağlamış Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile her iki alanda ilk üç dereceye giren eserlerin sahibi olan öğrencilere Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Katılım ve Teşekkür Belgesi verildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Akyol, "Proje ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimiz resim ve müzik alanındaki bilgi ve deneyimlerini Meslek Lisesi öğrencilerimize aktararak onların iki alanda da sanatsal ürünler ortaya çıkarmalarına destek oldular. Böylece projede yer alan öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyal etkileşimlerine katkı sağlanmış oldu. '1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor' projesine katılan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diyerek ödül ve belgeleri verdi.

Öte yandan projenin müzik alanında, Yağmur Akbalık, Eylül Uysal, Özgür Gündoğum, resim alanında ise, Dilek Çamgeliş, Fatıma Atasoy, Ezginur Avcu ödüllerin sahipleri oldu.

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