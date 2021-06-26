İki kurum arasındaki yapılacak projeler görüşüldü

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bilecik İl Müftülüğü arasında yapılacak projeler masaya yatırıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Fatih Yalçın ve İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Göz, Bilecik İl Müftü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti. Heyet, iki kurum arasındaki yapılacak projeler görüşürken, İl Müftüsü Erhun, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

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