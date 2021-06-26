Prof. Dr. Özdarendeli veteriner hekimlerin gururu oldu Eskişehir- Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: Turkovac aşısını veteriner hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamız ve ekibi geliştirdi" "Pandemiyle alakalı aşıyı bir veteriner hekimi grubu tarafından bulunacak diye hep iddia ediyorduk"

Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Turkovac aşısını camia olarak çok önemsediklerini belirterek, "Bizler hep iddia ediyorduk, bugüne kadar pandemiyle alakalı aşıyı bir veteriner hekimi grubu tarafından bulunacak. Bunu da veteriner hekim olan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamız ve ekibi geliştirdi" dedi.

Bölgedeki veterinerler Oda Başkanlığı tarafından düzenlenen bir program kapsamında Bilecik'te buluştu. Bilecik Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen kahvaltıya Başkan Kızılinler, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, Tarım ve Orman Bilecik İl Müdür Yardımcısı Erkal Gedikli, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin, Bilecik İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naci Eser ve 30 veteriner katıldı.



"Bizler hep idea ediyorduk, pandemiyle alakalı aşıyı bir veteriner hekimi grubu tarafından bulunacak"

Kahvaltı sonrası bir açıklama yapan Kızılinler, Turkovac aşısını çok önemsediklerini belirterek, "Bizler hep iddia ediyorduk, bugüne kadar pandemiyle alakalı aşıyı bir veteriner hekimi grubu tarafından bulunacak. Bunu da Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesidir, veteriner hekim olan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamız ve ekibi geliştirdi. Daha evvel 'Kırım Kongo' kanamalı aşısına yaptığı aşının benzeri bir aşıyı Covid19'a karşı yaptı, çok yakın zamanda Türkiye’de kullanılmaya başlanacak. Veteriner hekimler yasal olarak sağlık sınıfında olmasına rağmen bazı zihinlerde, bazı beyinlerde sağlık sınıfına sokulamıyorlar Türkiye’de. Turkovac aşısı kullanılmaya başladığı noktada bu zihniyete de çok net bir cevap olacak. Veteriner hekimler sağlık çalışanıdır. İnsanlarla alakalı pandemi oluşturabilecek belki hayatımızda bir daha göremeyeceğimiz alana karşı aşı üreterek çok net şekilde ortaya koyuyorlar. Bugün kahvaltının bu döneme denk gelmesi artık insan deneylerinin başladığı noktaya gelmesi bizim için önemli. İnşallah veteriner hekimlerin insan sağlığının teminatı olduğunun da çok net göstergesi olacak" dedi.

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